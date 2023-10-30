وزارة التموين: طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بدون هامش ربح

والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبسعر الإنتاج دون هامش ربح، "الفول ، العدس ، الأرز ، السكر، الزيت ، المكرونة، الألبان والأجبان" وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.تحذير من اجتياح غزة ونصيحة بـ"هجمات نوعية".. صحيفة تكشف رسالة أمريكا لإسرائيلالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية..

«التموين»: طرح السلع الأساسية بسعر الإنتاج دون هامش ربحوجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات التموينية على مستوى المحافظات، بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة في المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات اقرأ أكثر ⮕

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