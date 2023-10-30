وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية تنفذان أندية البحث عن وظيفة بالقاهرة والإسكندرية

ولية، مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والإسكندرية (عزبة النخل- الحرمين)، والتي تستمر لمدة 10 أيام، والتي تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر.
وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.
كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف. ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات. headtopics.com
ويقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الانشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشارت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن أندية البحث عن وظيفة تستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب. headtopics.com
ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.أمير عبد الحميد: الشناوي يُسأل عن هدف فوز صن داونز على الأهليأمير عبد الحميد: الشناوي يُسأل عن هدف فوز صن داونز على الأهلي