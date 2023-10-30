وزارة الصحة تكشف تفاصيل الكشف والعلاج المجانى بالعيادات المتنقلة فى المحافظات

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.

وأكدت أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبى والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

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