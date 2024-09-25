وزارة الأوقاف تقدم قروض حسنة للعاملين بها ودورها في خدمة المجتمع

، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع ، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.

جدير بالذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء ، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الأنيميا.. تفاصيل

وزارة الأوقاف قروض خدمة المجتمع العاملين القرض الحسن

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