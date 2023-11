وزارة الصحة توجه رسالة مهمة حول غسيل الخضراوات والفاكهة.. تفاصيل

وبالنسبة لغسل الخضر والفاكهة بالماء الدافئ يفضل غسل الخضر والفاكهة دائما قبل تقشيرها، بالماء الدافئ للحصول على نتائج جيدة. ومن جهة أخرى يمكن تنظيف بعض الخضراوات والفاكهة (مثل البطاطس، الجزر، الخوخ، التفاح باستعمال الفرشاة للتخلص من آثار وبقايا الأوساخ والأتربة العالقة بها.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: وزارة الصحة توجه رسالة هامة للجمهور حول أكل الجبن المتعفن.. تفاصيلوجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للجمهور حول أكل الجبن المتعفن وذلك لأن الفطر يفرز سموم على المائدة الغذائية وبالتالى تشكل خطورة على حياة الإنسان يمكن أن تصل إلي الإصابة بالسرطان .

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الصحة: استقبلنا 46 مصابا فلسطينيا من معبر رفح من بينهم أطفال بحالة صعبةكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل استقبال المجموعة الأولى من المصابين الفلسطينيين.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالةوزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة الصحة تكشف تفاصيل خطتها لمواجهة الالتهاب السحائى.. عمرو قنديل: نسبة الإصابة 8 حالات لكل 100 مليون.. ويؤكد: ليس لدينا حالات فى مصر.. وتم إدراج هذا اللقاح ضمن برنامج التطعيمات الروتينى فى مصركشف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى تفاصيل خطة وزارة الصحة والسكان لمواجهة مرض الإلتهاب السحائى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةتستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سيرين عبد النور توجه رسالة لـ نتنياهوسيرين عبد النور توجه رسالة لـ نتنياهو | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕