وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد التأهل إلى الأولمبياد والبارالمبياد

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى للتجديف بعد المشاركة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى تونس، والتى حقق فيها الفراعنة العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد فى الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته لاعبى منتخب التجديف، والذى نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى...

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى للتجديف بعد المشاركة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى تونس، والتى حقق فيها الفراعنة العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد فى الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته لاعبى منتخب التجديف، والذى نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدوليةوجاء المنتخب فى الصدارة ببطولة أفريقيا، التى أقمت بتونس، حاصلًا على 19 ميدالية، منها 9 ذهبيات، و7 فضيات، و3 برونزيات.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد التأهل إلي الأوليمبياد والبارالمبيادأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للتجديف بعد المشاركة في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في تونس، والتي حقق فيها الفراعنة، العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد في الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024. اقرأ أكثر ⮕

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد المشاركة في بطولة إفريقياأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاس اقرأ أكثر ⮕

السعودية تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025فازت المملكة العربية السعودية بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة السعودية لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد اقرأ أكثر ⮕

إعلان رسمي من صن داونز قبل مواجهة الأهلي بالدوري الأفريقيوجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي رسالة إلي جماهيره، بعد التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة اقرأ أكثر ⮕

بعثة الأهلي تغادر إلى بريتوريا اليوم استعداداً لمواجهة صن داونزتغادر بعد ظهر اليوم، الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بريتوريا استعداداً لمواجهة صن دونز المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

اليوم .. بعثة الأهلي تتجه لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقيتغادر في الرابعة عصر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا اقرأ أكثر ⮕