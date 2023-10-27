وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد التأهل إلى الأولمبياد والبارالمبياد

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى للتجديف بعد المشاركة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى تونس، والتى حقق فيها الفراعنة العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد فى الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته لاعبى منتخب التجديف، والذى نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى...
أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى للتجديف بعد المشاركة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى تونس، والتى حقق فيها الفراعنة العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد فى الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته لاعبى منتخب التجديف، والذى نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدوليةوجاء المنتخب فى الصدارة ببطولة أفريقيا، التى أقمت بتونس، حاصلًا على 19 ميدالية، منها 9 ذهبيات، و7 فضيات، و3 برونزيات.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل