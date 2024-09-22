وزارة الصحة: تكثيف جهود البحث عن أسباب انتشار النزلات المعوية في أسوان

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وأكد عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن التشخيص الطبي لجميع الحالات أثبت وجود عدوي بكتيرية، ولكنها تختلف من شخص لآخر. وأكد أن الوزارة عملت على ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول طرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة. وقال إن الفريق المركزي الذي تم إرساله إلى أسوان، عمل على التأكد من سلامة مياه الشرب، وتم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات لمياه الشرب، ومنازل الحالات التي ظهرت بها الأعراض، وتوجه الفريق للمستشفيات لمناظرة الحالات والتأكد من معدلات التردد وتلقيهم للعلاج المناسب، وقام الفريق بالمرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، نظرا لأن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي.
نزلات معوية أسوان وزارة الصحة مياه الشرب وقاية
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