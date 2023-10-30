وزارة الزراعة: 2730 رأس ماعز لدعم جهود المرأة المعيلة فى محافظة مطروح

أكدَ الدكتور نعيم مصلحي، المنسقِ الوطنيِ لمشروعِ تعزيزِ القدرةِ على الموائمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ "برايد" أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق في توجيه الدعمِ والخدمات ومشروعات تنموية لسكانِ صحراء مطروح منْ خلالِ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي بالتعاونِ معَ الصندوقِ الدوليِ للتنميةِ الزراعيةِ "إيفاد" .

وتم تنفيذ البرنامج فى يوليو 2023 والعمل مستمر تباعاً، حيثُ قامتْ لجنةً مكونةً منْ مركزِ التنميةِ المستدامةِ ومشروعِ برايدْ لتسليمِ المرحلةِ الأولى التي انطلقتْ إلى واحةِ سيوة وقرية الجارةِ وتمَ رؤس الماعز للسيدات المستفيدات بمناطق ابوشروفْ وقريةُ عبدِ السلامْ وجارةِ أمِ الصغيرِ بواحةِ سيوة بحضورِ المهندسةِ فاطمة عبدالحاكمْ مديرِ إدارةِ تنميةِ المرأةِ والمهندسةِ هالةِ محمد نائب مديرِ إدارةِ تنميةِ المرأةِ والدكتورةِ إسراءْ جمال بوحدةِ العلاقات العامة والإعلامِ بالمركز ولجان التوزيع مستمرة فى...

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