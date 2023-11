وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثة

وأكد الناطق باسم الوزارة، أن العمل بإطار العمل بخطة استثنائية قد تمكن المستشفى من العمل لبضعة أيام،"وإذا لم يصل الوقود سنصل إلى الكارثة لا مفر".وسبق أن حذرت وزارة الصحة بغزة من مخاطر توقف المولدات الكهربائية في مستشفى الشفاء الذي يعتبر أكبر مستشفيات القطاع، والمستشفى الإندونيسي أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن السبب يرجع لنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، في ظل منع إمدادات الوقود إلى قطاع غزة بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي بإطار إطباق الحصار على غزة. وتعيش المنظومة الصحية في قطاع غزة وضعا مزريا، إذ أن تشديد الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ العام 2006، تسبب في نقص كبير في المعدات الجراحية والمستلزمات الطبية والأدوية.

ومن الجدير ذكره، أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، خلف مأساة في المستشفيات الفلسطينية، إذ تعمل هذه المشافي فوق قدراتها الاستيعابية بفارق ضخم جدا.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثةالمستشفى الإندونيسي لجئ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: كارثة خطيرة .. صحة غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسيأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن المولّد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى الإندونيسي، مشيرةً إلى مخاوف من كارثة حقيقية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جبالياقال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم، لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل _المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة..من لديه لتر وقود يأتي به إلى المستشفيعاجل _المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة..من لديه لتر وقود يأتي به إلى المستشفي عاجل _ تصريح وزارة الصحة الفلسطينية

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الصحة الفلسطينية: ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسيالصحة الفلسطينية ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الصحة الفلسطينية: ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسيالصحة الفلسطينية ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕