وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شخص

(مصراوي) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 8306 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على المباني السكنية والبنى التحتية. وأفاد القدرة في بيان صحفي، أن من بين إجمالي الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابًا.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال تعمدت شل حركة سيارات الإسعاف لعرقلة وصولها إلى الجرحى والمرضى في مناطق القصف، مضيفًا أن طيران الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف. وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية ودعا القدرة جميع سكان قطاع غزة بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.

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