وزارة العدل تنظم مسابقات لشغل عدد من الوظائف

، ومن المقرر أن تعقد أعمال المقابلة الشفوية في المدة من ٢٦ سبتمبر حتى ١٤ أكتوبر، وذلك بمركز الإدارة العامة بمنطقة العجوزة.- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.

- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: وعدد في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. - مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس تشريح بالمستوى الوظيفي السادس مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و "إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث ، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. - مسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.حسين الشحات: واجهنا صعوبات كثيرة الموسم الماضي..

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