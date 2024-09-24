وزارة البترول تواصل تطوير قطاع النفط والغاز

2-الاستمرار فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة كمشروع إنشاء وحدة تقطير جوي جديدة بطاقة تصميمية 5 مليون طن خام سنوياً .4- فضلاً عن مشروعات ل تطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية .6- ومشروعات الطاقة الشمسية والبصمة الكربونية ومشروعات التنمية المجتمعية والتى تحرص الوزارة عليها لخدمة مجتمع الشركة المحيط بصعيد مصر .

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،قد أكد على أهمية ما تقدمه شركات القطاع العام البترولى ضمن منظومة الاقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن الوزارة تدرك قيمة الجهود التى تقدمها الكوادر العاملة بهذه الشركات وتدعمها لتحقيق المزيد من النجاحات والتطوير ، وأهمية الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة المناطق الجغرافية البترولية والكيانات البترولية بها ، وزيادة قوتها وتدعيم مركزها الصناعى والاقتصادى بإضافة مشروعات جديدة باستمرار.

بترول غاز تطوير اقتصاد مصر

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