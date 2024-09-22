ورشة تصوير سينمائي بقيادة سمير فرج ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إقامة ورشة تصوير سينمائي يقدمها مدير التصوير الكبير سمير فرج، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل. وأكد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس المهرجان، أن سمير فرج يُعد من واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، وله بصمة إبداعية مميزة عبر أعماله الممتدة منذ فيلمه الأول"الظلال في الجانب الآخر" ، مروراً بأفلام مثل"عندما يسقط الجسد" ،"رحلة النسيان" ، و"الغول" ، وحتى أعماله البارزة في الألفينات مثل"يمين طلاق" .

مهرجان الإسكندرية السينمائي سمير فرج الورشة السينما المصرية

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