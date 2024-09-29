ودارت الأيام: مسرحية مونودراما تناقش أزمات المرأة في القاهرة

، من إنتاج مسرح الهناجر برئاسة المخرج شادي سرور، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وستعرض المسرحية على مسرح الهناجر في أول أيام المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

"ودارت الأيام" مسرحية مونودراما، أى مكونة من ممثل واحد، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، ونجحت الفنانة القديرة وفاء الحكيم فى تقديم أداء متميز. العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

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