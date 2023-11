وحش الفئة المتوسطة.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق

ويحتوى Galaxy A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات. ويعمل Galaxy A53 بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج مع 4 و 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تسريبات تكشف عن أرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخلكشفت تقارير عن أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتفها المميز Galaxy A15 المخصص للشباب والفئة المتوسطة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أرخص موبايل أوبو Oppo للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات تنافس الكباريسعى الكثير من راغبي الشراء إلى اقتناء هواتف ذكية بمواصفات مميزة تنافس الهواتف الرائدة، ويعد هاتف Oppo A77s خيارًا ممتازًا حيث يضم من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير. وجاء Oppo A77s بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أفضل موبايل سامسونج على الإطلاق.. حقق أعلى مبيعاتحققت سلسلة Galaxy S23 نجاحًا كبيرًا في المبيعات لشركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة ، فوفقًا لتقرير يستشهد ببيانات من Hana Securities

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أفضل موبايل ريلمي للشباب ينافس شاومي وأوبويعد هاتف Realme 10 واحدًا من أفضل هواتف شركة ريلمي الصينية التي تم إطلاقها مؤخرًا، حي يضم الهاتف عددًا من الإمكانات القياسية والتي يمكنها منافسة هواتف أوبو وشاومي، مع معالج قوي وبطارية كبيرة، وكاميرا وشاشة قياسية. وحصل Realme 10 على شاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أسعار سيارات BMW الفئة السابعة في مصرتقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series ....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أوبو أرخص من سامسونج.. مقارنة بين رينو 10 و Galaxy S23 FEفي عالم الهواتف الذكية الديناميكي، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة الضوء، استحوذ طرازان مؤخرا على اهتمام السوق وهم هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE و

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕