والد لاعب كابيتانو مصر يحتفل بابنه بطريقة خاصة بعد تسجيل هدف التقدم

المذاع على قناة أون تايم سبورت، بالاحتفال بابنه بطريقة مميزة، وذلك بعدما أرسل كرة عرضية غالطت مدافع فريق مدحت فقوسة لتسكن الشباك، معلنة تقدم فريق شحتة بهدف نظيف. أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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