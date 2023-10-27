والد لاعب كابيتانو مصر بلال أحمد: هجيلك حتى لو مشى وارفع راس بلدك

أجرى أحمد رأفت، مذيع الشارع، حوارا مع والد اللاعب بلال أحمد لاعب فريق "شحتة" ببرنامج كابيتانو مصر، والذي استجابت له مؤسسة حياة كريمة لترميم منزله.وقال والد اللاعب عبر برنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورت موجهاً كلامه لابنه: "هجيلك حتى لو مشي، وإن شاء الله ترفع راسنا وراس بلدك ومحافظتك، بشكر بلال وربنا يوفقه في دور الثمانية ويسعده ويوفقه هو وزملائه". وقال بلال: "أصحابي وأخي هما اللي دفعولي الفلوس عشان اشترك في كابيتانو مصر".

وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا أفضل نتائج، محمد اليماني قال لي إنه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة".وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".

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