تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، بتقديم ما يقرب من 9.3 مليون خدمة، وذلك في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئيسية لتطبيق الحماية الاجتماعية و دعم الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب تقديم أنشطة توعوية مختلفة في جميع المجالات.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تقديم 64 ألفا 612 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، علاوة على توزيع 2 طن سلع تموينية، وتوزيع 2590 بطاقة خدمات متكاملة، و 8333 كارت تكافل وكرامة وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تم تقديم توزيع عدد 3850 شنطة ومستلزمات المدرسة، للأسر الأكثر احتياجا، و129 برنامج تدريبي بمعدل 21 ألف مشارك.

مبادرة بداية جديدة خدمات مجانية تنمية بشرية دعم الأسر حماية اجتماعية

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