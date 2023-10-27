واشنطن بوست: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل عمليات محدودة بغزة بدلا من هجوم بري واسع

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:59 م

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل"عمليات جراحية محدودة" بدلا من هجوم بري واسع في غزة.موسكو تعين قائدا جديدا للقوات الجوية الفضائية الروسية

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واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البريواشنطن بوست إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البريواشنطن بوست إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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أمريكا ترسل 'سفاح العراق' لمساعدة إسرائيل فى الغزو البرى.. جيمس جلين شارك فى عمليات ضد داعش وأحد خبراء 'حروب الشوارع'.. CNN: معركة الفلوجة 2004 أبرز أسباب الاختيار.. والبنتاجون يؤكد: لن يشارك ميدانيا فى فلسطينوصل تل أبيب جنرال من مشاة البحرية الأمريكية والعديد من الضباط العسكريين الأمريكيين الآخرين إلى إسرائيل للمساعدة في تقديم المشورة لقيادة الجيش الإسرائيلي في عمليته بغزة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقصف أهدافًا لحماس في توغل بري ثان بغزةالاحتلال يقصف أهداف ا لحماس في توغل بري ثان بغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕