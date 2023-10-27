واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري

مصراوينقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع''وقال المسؤولون الأمريكيون، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن طلبت من الاحتلال الإسرائيلي استبدال خطط هجوم بري واسع بعمليات جراحية محدودةولفت المسؤولون إلى أن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة، وتشكك في تحقيق هدفه المعلن.وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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واشنطن بوست: إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البريواشنطن بوست إدارة بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

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رئيسة شرطة برلين: الهجوم البري على غزة سيكون له تأثير على برلينتجدد التوترات في برلين مع بداية الهجوم البري الإسرائيلي المزمع على غزة. اقرأ أكثر ⮕

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«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بعسكريين متخصصين في حرب المدناستعرضت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ما اسمته بـ'تعقيدات القتال' عند التوسع في الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، وتناولت تفاصيل التردد في الشروع اقرأ أكثر ⮕