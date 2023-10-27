واشنطن تحث إسرائيل على استبدال خطة الغزو البري بـ 'عملية جراحية'

حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل على استبدال خططها للدخول البري الكامل إلى قطاع غزة، بعملية"جراحية".

ووفقا لما نقله مسؤولين كبار، تحدثوا لواشنطن بوست، أن العملية الجراحية التي يقترحها المسؤولين الأمريكيين ستتم تنفيذها من خلال غارات جوية وغارات برية مستهدفة ضد كبار مسؤولي حماس والبنية التحتية للحركة. ونقلت تلك الإقتراحات صحيفة واشنطن بوست عن خمسة مسؤولين كبار في الولايات المتحدة مطلعين على التفاصيل، كما أفادت التقارير أن نفس المسؤولين أعربوا عن شكوكهم في قدرة إسرائيل على الإطاحة بحماس.

في وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة أي بي سي نيوز الأمريكية، إن الإسرائيليين يشنون عملية توغل محدودة ووافقوا على تقديم الدعم الإنساني بالتزامن مع العملية. وفي مقابلة مع شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، أن تكون العمليات الموسعة التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية اليوم غزوًا بريًا رسميًا متوقعًا.وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجرت"محادثات نشطة" مع إسرائيل بشأن هدنة إنسانية للسماح بإطلاق سراح الرهائن في غزة. headtopics.com

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين:"نعتقد تماما أنه إذا كان من الممكن تنفيذ هدنة للسماح بالإفراج عن الرهائن، فهذا أمر سندعمه بالتأكيد ونعتقد أن إسرائيل يجب أن تدعمه. وقال كيربي: لقد أجرينا محادثات نشطة معهم حول هذا الموضوع. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط مع شركائنا في المنطقة لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إذا كان إطلاق سراح الرهائن يتطلب توقفًا مؤقتًا ومحليًا للقيام بذلك، فنحن ندعم ذلك تمامًا. وقال كيربي: نحن ندعم أي جهد يمكن بذله لإعادتهم إلى منازلهم بأمان وعائلاتهم. headtopics.com

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