واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تقول، إن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه المعلن.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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