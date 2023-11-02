واشنطن تعلن عدم اعتزامها نشر قوات أمريكية في غزة

وفيما يتعلق بالتأهب لأزمة لاجئين محتملة في غزة، أوضح كيربي أن الولايات المتحدة لا تؤيد توطين سكان غزة خارج القطاع بشكل دائم. وبشأن زيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة للصراع في غزة، أكد كيربي أن واشنطن لا تروج حالياً لوقف إطلاق النار على نطاق عام، ولكنها تشدد على ضرورة وقف أعمال القتال من أجل الأسباب الإنسانية.
وختم كيربي بالقول:"نحن ليس لدينا إجابات نهائية حتى الآن بشأن ما سيحدث بعد انتهاء الصراع، ولكننا نعمل بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف السيناريوهات الممكنة وتحديد السبل التي يجب أن يتم بها الحكم على مستقبل غزة".
وفي سياق متصل، أعلنت سابرينا سينج، نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون"، أن القوات العسكرية الأمريكية تقدم استشارات فقط لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ وتحرير الأسرى، مؤكدةً أن العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي هي مسؤوليته الخاصة.
وأضافت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون"، في مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي سيبقى في تواصل دائم مع نظيره الإسرائيلي في الأيام القادمة لضمان عدم تأثير العمليات البرية على المدنيين في غزة، ولضمان امتثال القوات الإسرائيلية لقوانين الحرب وحماية المدنيين.
وأكدت:"لقد أكدنا بوضوح خلال محادثاتنا مع الجانب الإسرائيلي أهمية حماية الأبرياء والمدنيين من الفلسطينيين والأمريكيين، والمدنيين من أي طرف آخر في غزة. نحن ملتزمون تمامًا بحماية الأرواح، ونعرب بوضوح عن هذا الالتزام. نحن على يقين بأهمية هذه الاعتبارات من أجل الحفاظ على الأرواح وحماية المدنيين في غزة".القاهر الإخبارية: حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
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