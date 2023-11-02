واتساب بصدد إطلاق ميزة جديدة لـ مقاطع الفيديو (تفاصيل)

تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لكيفية المضي قدمًا في مقطع فيديو على"يوتيوب" أو الرجوع إلى جزء معين في مقطع ما." يطرح مثل هذه الوظيفة، بواسطة WABetaInfo، وهو موقع ويب شهير يتتبع الأخبار والتحديثات المتعلقة بـ"واتساب".
وفقًا لموقع الويب، للانتقال إلى جزء معين في خدمة المراسلة الفورية، يجب على الأشخاص النقر على الشاشة مرتين، على جانبها الأيسر أو الأيمن. وبالتالي فإن الوظيفة سهلة الاستخدام للغاية.ينص موقع الويب على أن القدرة متاحة حاليًا فقط لاختيار مختبري النسخة التجريبية وسيتم إتاحتها لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.
أيضًا، لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تثبيت الإصدار التجريبي الأخير من"واتساب" لتحديث"أندرويد" من متجر"جوجل بلاي".حاليًا، تأتي المنصة مع مشغل وسائط مدمج؛ وهذا يعني بدوره أن المستخدمين لا يتم توجيههم إلى تطبيق مُثبت مُسبقًا على أجهزتهم لتشغيل الفيديوهات التي يتلقونها من العائلة والأصدقاء ومجموعات الدردشة.
ومع ذلك، في هذا المشغل، من الصعب نقل الفيديو إلى جزء معين بسبب أنه عليك النقر على الشاشة لظهور شريط التقدم، ثم النقر على تقدم التشغيل في نقطة مناسبة للتقدم إلى الأمام أو الوراء.
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