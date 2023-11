وائل عبدالرازق علي يكتب: إذاعة شمال سيناء والإعلام الإقليمي

لقد قامت إذاعة شمال سيناء عبر هذا التاريخ الطويل بدورها هذا على أكمل وجه من خلال أجيال مرّت على الإذاعة عملوا كمذيعين ومقدمى برامج ومراسلين ومحرّرى أخبار. ومن الأدوار التى قامت فيها الإذاعة بدورها المنوط بها فى أشد الأزمات وأحلك الظروف كان إبان ثورة 25 يناير 2011.

الموقف الأول أثناء محاولة اقتحام قسم ثانى العريش فى أحداث يناير 2011 من قِبل بعض الجماعات الإرهابية فى العريش.توجّهت إلى محيط القسم وكان يوم جمعة بعد صلاة العصر مباشرة. وبعد ربع ساعة من مكوثنا فى مكاننا هذا كانت المفاجأة. جاءت سيارة تحمل مجموعة من الإرهابيين وتوقفت أمام الجراج مباشرة، وكنا قد أغلقنا نصف الباب حتى يتسنى لنا أن نتابع الأحداث.

أذكر أننى قمت وأنا تحت السيارة بإرسال 18 رسالة صوتية إلى معظم الإذاعات الإقليمية والشبكات الإذاعية واختتمتها برسالة عبر الفضائية المصرية الساعة 12 منتصف الليل. حدث إطلاق نار كثيف ثم توقف فجأة واكتشفنا بعد دقائق أن أحد جنود الحراسات قد تم قنصه فى برج مراقبة الإذاعة وهو صائم ويقرأ القرآن نحتسبه عند الله من الشهداء.

كانت إذاعة شمال سيناء موجودة فى هذه الفترة فى كل بيت، كان صوتها تستطيع أن تميّزه فى كل سيارة فى شوارع المحافظة.. لماذا؟ ببساطة لأننا كنا هناك. وحتى الآن لم يعرف أحد جواباً مقنعاً عن سر عدم إنشاء محطة تليفزيون فى شمال سيناء. أما الآن، وفى ظل تغيير وسائل الإعلام وإهمال الإعلام الإقليمى والمحلى وتهميش دوره حتى تحولت الرسالة إلى وظيفة لقلة المتابعين لتغيير الوسيلة والمضمون.

