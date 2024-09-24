هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل صحفي لبناني في هجوم إسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل لا تخف نواياها لمحو شعبنا وتراثه وهويته ووجوده وإبادتهفيديو.. نجيب ساويرس يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهبسلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الضوء مجددا على حادثة مقتل صحفي لبنان ي وإصابة ستة آخرين في هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان قبل نحو عام.

وفي أعقاب الحادثة، قالت إسرائيل إنها"في غاية الأسف لمقتل أيّ مدني، سواء كان صحفيا أو غير ذلك من المدنيين"، لكن من دون أن تعلن المسؤولية عن الهجوم. البيان الذي نوّهت عنه هيومن رايتس ووتش مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024، وموجّه إلى"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنيّة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت هذه المنظمات، اللجنة ذاتها إلى مراجعة النتائج التي توصلت إليها تحقيقات مستقلة أجريت بشأن الهجوم في كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والوكالة الفرنسية للأنباء، فضلا عن وكالة رويترز. وفي أغسطس الماضي، حثت نحو 60 منظمة إعلامية وحقوقية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بـ"قتل الصحفيين" في غزة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن"قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كان من شأنه أن يمنح المدعي العام للمحكمة تفويضا للتحقيق في الهجمات المتعمدة على المدنيين والصحفيين بغضّ النظر عن جنسية المشتبه فيهم".

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