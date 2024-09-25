هيئة الدواء المصرية تطلق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم عن إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية وسلامة الأدوية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة. وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، إن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان تواجد أدوية فعالة وآمنة لدى المواطنين. وأضاف أن الأدوية منتهية الصلاحية يمكن أن تتحول إلى مواد ضارة للأفراد وتؤثر على أجهزة الجسم المختلفة. وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن الهيئة رصدت عددًا كبيرًا من الأدوية منتهية الصلاحية من خلال 76 حملة تفتيشية.

كما كشف الغمراوي عن وجود مناطق وأماكن تعمل على إعادة تدوير وترويج هذه الأدوية، بالإضافة إلى الأدوية المهربة. وأكد الغمراوي أن الهيئة ستتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الأماكن، كما ستضع آلية خلال الأسابيع القادمة لمنع وجود الأدوية منتهية الصلاحية. ولفت الدكتور الغمراوي إلى أهمية التعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتوعيتهم بضرر الأدوية منتهية الصلاحية

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