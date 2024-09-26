هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم البحري العالمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت هيئة ميناء دمياط في الاحتفال ب اليوم البحري العالمي تلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO ، وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجستيات وقامت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار “ الإبحار في المستقبل – السلامة أولا...

يعكس هذا الشعار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة والأمن البحري جنباً إلى جنب مع جهود حماية البيئة البحرية ودور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق هذا الهدف . و يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية ، وهي الاتفاقية الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية التي تنظم السلامة البحرية وسلامة الأرواح اثناء الإبحار .

وبهذه المناسبة تقدم اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهاني لجميع العاملين بالهيئة والمجتمع الملاحي ، متمنياً السلامة لجميع البحارة من أطقم السفن والوحدات البحرية على مستوى العالم . واكد عبد الله جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية الى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات الى مختلف دول العالم

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