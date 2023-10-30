هل يجب على المريض قضاء ما فاته من صلاة حتى ولو طالت المدة؟

أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: كنت مريضا جدا ولم أصلي لمدة أسبوع كيف أقضي الصلوات التي لم أصلها ؟

قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الواجب على المريض أن يصلي في مرضه ، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجز تيمم بالتراب وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك.

وأضاف أمين الفتوى عليك التوبة والاستغفار وتقضيها الآن متتابعة ، الظهر وبعده العصر وهكذا ولا تؤخر لتصلي كل وقت مع وقت آخر، والمريض تجب عليه الصلاة، ولا يجوز له ترك الصلاة أثناء مرضه، إنما يصلي قدر استطاعته.وأضاف العجمي أن الصلاة التى فاتت سواء أكانت فرض أو نافلة تؤدي كما هى، فالصلاة المفروضة تصلى كما هى كالفجر ركعتين و الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، وهذا دين على الإنسان عليه أن يقضيه متى تيسر له ذلك. headtopics.com

وأضاف«أحمد ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم مخالفة الترتيب في السور عند التلاوة ؟ أن المراد بالتنكيس المحرم الذي ذكر العلماء النهي عنه، قراءة السورة الواحدة من آخرها إلى أو لها، (كمن يقرأ من آخر سورة الناس وينتهي بأولها) وليس من يقرأ سورة الناس ثم سورة الفلق.

أذكار بعد صلاة الفجر وقبلها مكتوبة.. 4 كلمات للرزق وقضاء الحاجة الآنتعد أذكار بعد صلاة الفجر مكتوبة، من أكثر الأمور بحثًا وطلبًا عقب أداء صلاة الفجر، فهل هناك أذكار معينة ومخصوصة تقال حتى الشروق، هذا ما نرصده في التقرير التالي. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على خطوات إنهاء تجديد رخصة سياراتك بسهولةحددت مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها من قبل سائقى المركبات لتجديد تراخيص السيارات ، ويتم القيام بمجموعة من الإجراءات حتى يتم انهاء تجديد تراخيص السيارة، وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى: اقرأ أكثر ⮕

هل صلاة الضحى تقضي الحوائج؟.. فضلها وما يقرأ فيهاهل صلاة الضحى تقضي الحوائج؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، خلال حديثها عن فضل صلاة الضحى وقيام الليل، حيث شددت على أن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعةٌ عند جماهير العلماء. اقرأ أكثر ⮕

هل الدعاء على اليهود حرام؟.. احذروه لـ10 أسباب أشدها خصومة النبيلاشك أن ما يطرح سؤال هل الدعاء على اليهود حرام ؟، وما حكم الدعاء على اليهود ؟، هو تلك الهجمات من قبل إسرائيل على أهلنا بفلسطين وغزة واعتداءاتهم الوحشية على الأطفال والنساء والشيوخ اقرأ أكثر ⮕

برج الأسد حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| محظوظ في إجراء مقابلةيحتاج برج الأسد إلى توخى الحذر حتى يحافظ على صحته، وعند شعوره بالتعب المتكرر يجب أن يذهب إلى الطبيب ويفضل أن يتمشى فى الهواء الطلق مع توخى الحذر أيضًا من اقرأ أكثر ⮕

تعرف على خطوات إنهاء تجديد رخصة سيارتك بسهولةهناك مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها من قبل سائقى المركبات لتجديد تراخيص السيارات، ويتم القيام بمجموعة من الإجراءات حتى يتم إنهاء تجديد تراخيص السيارة.. اقرأ أكثر ⮕