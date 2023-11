هل يشترط تكرار جرعة لقاح الأنفلونزا بنفس الموسم لتحسين المناعة؟.. الصحة تجيب

لتحسين المناعةوأضافت أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض وتابعت وزارة الصحة : اذا شعر الشخص الذى تم تطعيمة بألم أو حمى بسيطة فذلك رد فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى

«الصحة» تحسم الجدل بشأن الإصابة بالإنفلونزا بعد الحصول على اللقاحنفت وزارة الصحة والسكان اصابة المواطنين بالإنفلونزا بعد الحصول على اللقاح، وقالت غير صحيح لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يصيبك بالإنفلونزا

وزارة الصحة تشدد على أهمية لقاح الأنفلوانزا وتؤكد: لا يسبب المرضقالت وزارة الصحة والسكان إنه غير صحيح تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالمرض مؤكدة أهمية الحصول على التطعيم .

الصحة تحذر من اللجوء للأدوية بشكل مباشر في الشتاء لعلاج الإنفلونزا دون تحديد السببقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن هناك أنواع متعددة من الانفلونزا

ننشر أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرةأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة.

13 مركزا طبيا لتطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة.. تعرف عليهاأعلن الدكتور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز.

صحة البحيرة: تطعيم الإنفلونزا الموسمية متوفر بمراكز تطعيم الحجاجأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة.

