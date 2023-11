هل يتأثر الأهلي محليا بعد الهزيمة الأفريقية ؟ .. سيد معوض يُِجيب

وأضاف:"دور المجموعات ببطولة إفريقيا كلها فرق في متناول الأهلي، ومعظم الفرق باستثناء صن داونز والوداد أقل من الأهلي بكثير". وأشار إلى أن أوسوريو حصل على وقت طويل مع الزمالك وأفكاره لا تناسب الفريق، وحتى لو تم التعاقد مع لاعبين جدد فلن تتناسب مع خططه، مؤكدا أن التجديد لأي لاعب يكون وفقًا لتقييمه في أخر ثلاث سنوات أو موسمين، ومستواه مع الفريق.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: سيد معوض: الأهلي لن يتأثر محليا بعد الخروج من الدوري الإفريقيتصريحات سيد معوض نجم الأهلي السابق

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بعد خفض إمداد الغاز الطبيعي.. هل يتأثر إنتاج مصانع الأسمدة؟بعد خفض إمداد الغاز الطبيعي هل يتأثر إنتاج مصانع الأسمدة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهليأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أن الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حتى تحليل أدائه تضييع وقت.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سيد معوض ينتقد حسين الشحات .. ويؤكد: هجوم الأهلي في تراجعأكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي يعاني حاليًا من تراجع مستوى عدد من لاعبي خط الهجوم، مشيرا إلى أن حسين الشحات لم يظهر بشكل جيد في اللقاء، بينما كان يحاول بيرسي تاو بشكل متواصل، كما أن محمود كهربا كان أفضل من الفرنسي أنتوني موديست البعيد تماما عن مستواه.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: العقدة مستمرة.. الأهلي يودع الدوري الأفريقي أمام صن داونزودع الأهلي مسابقة الدوري الأفريقي بعد تعادله بدون أهداف أمام مضيفه صن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: طارق مصطفى مدربا جديدا للبنك الأهلي بعد رحيل بابافاسيليوأعلن نادي البنك الأهلي، رحيل مدربه بابافاسيليو، وجهازه المعاون، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕