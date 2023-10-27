هل يعاني طفلك من جفاف العين؟ اعرفى أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

إحساسًا رمليًا وحبيبيًا في الصباح والذي عادةً ما يزداد سوءًا على مدار اليوم، قد يتسبب ذلك في إصابة طفلك برؤية ضبابية، لكن جفاف العين لا يسبب عادة مشكلات دائمة في الرؤية، هناك أسباب مختلفة لجفاف العين، في أغلب الأحيان، قد يؤدي الطقس الجاف أو الدخان أو التلوث إلى إزعاج العينين، وإليك الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

قد يوصي طبيبك بالدموع الاصطناعية لتقليل الأعراض المرتبطة بجفاف العين، ولكن يمكنك أيضًا القيام بعلاجات منزلية لتخفيف متلازمة جفاف العين.2. تأكد من أن طفلك يرتدي النظارات الشمسية التي تلتف حول جانبي الرأس. حاول استخدام القبعات أو المظلات لأنها يمكن أن تحمي العينين من الشمس والرياح والغبار والأوساخ.5. إذا كان طفلك يرتدي عادة العدسات اللاصقة، فاطلب من طفلك استخدام قطرات إعادة الترطيب أو ارتداء النظارات حتى تشعر العيون بالتحسن.6. تأكد من أن طفلك يتناول الأدوية تمامًا كما هو موصوف.

4 علاجات المنزلية لجفاف العينعن حالة جفاف العين التي تؤثر على الغشاء الدمعي؛ حيث يغطي سطح العين، وهناك بعض العوامل التي تمنع العشاء الدمعي من العمل بالشكل الجيد، مما يتسبب هذا في جفاف العين. اقرأ أكثر ⮕

علاجات منزلية لجفاف العين منها الكمادات الدافئةجفاف العين هو حالة تؤثر على الغشاء الدمعي التي تغطي سطح عينيك وتحميه، هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تمنع الغشاء الدمعي من العمل كما ينبغي وتؤدي إلى جفاف العين. اقرأ أكثر ⮕

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