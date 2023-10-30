هل يكسر محمد صلاح حاجز المركز الخامس في الكرة الذهبية؟

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للتنافس على جائزة «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم في عام 2023، والتي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول» في سبتمبر الماضي.

ويعد المركز الخامس أفضل مركز حققه محمد صلاح في ترتيب قائمة أفضل اللاعبين في حفل الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية، حيث احتله مرتين في عامي 2019 و2022. واختارت المجلة الفرنسية 30 لاعبا للتنافس على جائزة «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم في 2023، وشهدت القائمة بجانب محمد صلاح، تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم، والمهاجم إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيما المنتقل إلى اتحاد جدة السعودي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.ولم يغب اسم محمد صلاح عن حفل «البالون دور» منذ 6 سنوات، فتواجد في أعوام 2018 و2019 و2021 و2022، وقد ألغيت الجائزة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

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