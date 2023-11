هل يجوز للمسافر قصر الصلاة أو جمعها قبل مغادرة المنزل.. اعرف الضوابط الشرعية

وتابع مدير الفتوى الأسبق: “بالنسبة للفطر أثناء الصوم ذهب بعض العلماء إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية أما قبل الخروج : فلا يجوز لأنه لم يتحقق السفر”.هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة وجمعها ولو سافر مئة سنة إذا كانت مسافة السفر 85 كم. وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: “هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة، فأنا أسافر يوميا ويتحقق في مسافة السفر ما يتيح لي القصر في الصلاة فهل أقصر؟”، أنه لو سافر مئاة سنة يجوز له قصر الصلاة وجمعها، إذا كانت مسافة السفر 85 كم.

وأضاف أنه إذا كان مسافرا يوميا مثلا من القاهرة إلى طنطا يوميا، فله أن يقصر ويجمع الصلاة كل يوم، فمن طرائف الأمور أنه كان سائق القطار من لندن إلى موسكو وهي مسافة ثلاثة أيام ومهنته ذهابا وإيابا على هذه المسافة، فهذا له أن يقصر الصلاة ويجمعها، وكذلك الطيار فمهنته السفر يوما في واشنطن وإلى طوكيو فهو أيضا له أن يجمع الصلاة ويقصرها.

انتبه.. علي جمعة يحذر: فعل شائع يحرمك من الرزق هل يجب التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة وإزالة النجاسة؟..

وبين كيفية قصر الصلاة قائلا: “يجوز للمسافر هذه المسافة أن يقصر الصلاة ومعناه أن يصلي الرباعية «الظهر -العصر-العشاء» ركعتين، والقصر غير لازم للجمع فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، أما الصبح والمغرب فلا يقصران، ويكون الجمع بأن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر.

