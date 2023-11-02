هل يجوز كشف وجه الميت قبل دفنه..وما حكم تقبيله قبل وبعد التكفين؟ سنة يغفلها الكثيرون

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» متفقٌ عليه.
وعن عاصم بن أبي النُجود الكوفي، قال:"لما مات أبو وائلٍ قبَّل أبو بردة جبهتَه" أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف". يخرج الحي من الميت.. أطباء غزة ينقذون جنينا من رحم أم استشهدت بالقصف تفسير طلب الميت طعاما في رؤيا في المنام وقال الإمام بدر الدين العيني في"شرح سنن أبي داود" (6/ 94، ط. مكتبة الرشد): اهـ.وقال العلَّامة الشوكاني في"نيل الأوطار" (4/ 32، ط. دار الحديث): اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في"النوادر والزيادات" (1/ 566، ط. دار الغرب الإسلامي) اهـ.وقال الإمام النووي الشافعي في"المجموع" (4/ 637، ط. دار الفكر): اهـ.وقال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في"نهاية المحتاج" (3/ 19، ط. دار الفكر): اهـ.وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في"الإنصاف" (2/ 468، ط. دار إحياء التراث العربي): اهـ.
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