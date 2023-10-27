هل يُسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بالحج؟.. عضو بـ 'غرفة السياحة' يُجيب

كتب- محمد أبو بكر: قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر والجالا، إنه لا يسمح لحاملي تأشيرات السياحة السفر لأداء مناسك الحج للموسم الجديد 1445 ه. وأضاف "وحيد" لـ "مصرواي"، أن السفر لأداء مناسك الحج بتأشيرات سياحية هو مخالف للقانون ويُعاقب عليه. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر، أنه يُعاقب من يقوم بأداء مناسك الحج بالتأشيرات السياحية قائلًا: "يبصم ويمنع من الدخول لمدة 10 سنين".

وكان عضو الغرفة السياحية، أوضح لمصراوي أن موعد إصدار الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445هـ الأسبوع القادم، وبعدها يبدأ فتح باب التسجيل وتلقي طلبات الحجاج لأداء مناسك الحج للموسم الجديد. اقرأ أيضًا:"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـهل ترتفع مقدمات الحجز لأداء رحلات الحج 1445هـ؟.. "عضو الغرفة" يُجيببـ 13 ألف جنيه.."عضو السياحة" يكشف لمصراوي حقيقة رحلات عمرة "الترانزيت"أسعار الحج في 2024..

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