هل يستطيع إيلون ماسك بالفعل تزويد غزة بالانترنت؟

تصدر هاشتاغ #starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة X ” تويتر سابقا” ، وذلك لمطالبة الملياردير إيلون ماسك مالك منصة X، وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة خاصة مع ما يعانونه من انقطاع للكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت.وعبر أحد خبراء التكنولوجيا عن أسفه الشديد لعدم جدوى طلبهم من إيلون ماسك تشغيل القمر الصناعي starlink نظرًا لصعوبة طريقة عمله.

حيث في وقت سابق صرح ماسك عن تدشين شبكة إنترنت مجانية في أوكرانيا بواسطة الأقمار الصناعية، وجاءت هذه المبادرة في ظل ما تتعرف له المدن الأوكرانية من هجمات روسية أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع لخدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل.

تقوم SpaceX ببناء شبكة إنترنت فضائية موسعة في الفضاء تسمى Starlink، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، والآن، لديها أكثر من 1200 قمر صناعي جاهز للخدمة، ولعل الهدف هو وجود ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027. headtopics.com

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