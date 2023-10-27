هل كتب على المنطقة العيش في صراع للأبد.. حملة السيسي تستعرض الدعم المصري للقضية الفلسطينية| فيديو

، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوات أساسية نحو السلام.

واستعرضت الحملة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “بعض جوانب الدعم المصري للقضية الفلسطينية” مرفقة بالفيديو الآتي:أهم تصريحات الرئيس السيسييتضمن الفيديو العديد من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شرح فيها الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأولها التصريحات الخاصة بتأكيد مصر على أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في تصريح آخر إنه إذا استدعى الأمر ليطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، سيخرج ملايين من الشعب المصري لرفض الفكرة ودعم الموقف المصري. كما تضمن الفيديو أيضا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكدت فيها أن مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في المنطقة، والرفض التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه إلى سيناء، لأن هذا يعني تصفية للقضية الفلسطينية. headtopics.com

«حملة السيسي الرئاسية» تواصل استعراض الدعم المصري للقضية الفلسطينيةنشرت حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تؤكد من خلاله دور مصر في القضية الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

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