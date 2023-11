هل حكم الخلع يفقد الزوجة منزل الزوجية وقائمة المنقولات؟ القانون يجيب

وينص القانون على أن مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة، فمن حقها شقه الزوجية حتى في حالة الخلع، ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجيه، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لايؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.

كما أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.

