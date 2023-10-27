هل تزود شركات المحمول المصرية سكان غزة بخدماتها؟ خبير يجيب

كتب- حسن مرسي:علَّق المهندس جون طلعت، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مناشدات رواد التواصل الاجتماعي لشركات المحمول بفتح تغطية مشغلات الهواتف المصرية لقطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كامل في القطاع.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن تزويد القطاع بالخدمة من خلال أبراج المحمول الموجودة على الحدود أمر مستحيل من الناحية العملية، موضحًا أن أبراج الاتصالات لا يستطيع تغطية مسافة أبعد من 2 إلى 3 كيلومتر في عمق قطاع غزة.وأوضح أن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات يمنع شركات المحمول من تزويد مواطني دول الجوار بخدمات الاتصالات من خلال أبراج المحمول الموجودة بالمناطق الحدودية.

هل تزود شركات المحمول المصرية سكان غزة بخدماتها؟ خبير يجيبهل تزود شركات المحمول المصرية سكان غزة بخدماتها خبير يجيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شركات المحمول عن توصيل الاتصالات لـ غزة: ندرس الأمر وفقا لضوابط التراخيصأكدت مصادر بشركات المحمول في تصريحات لـ'اليوم السابع'، أن الشركات جاهزة لتوفير خدمات الاتصالات للأشقاء في غزة، وتدرس هذا الأمر، غير أن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات اقرأ أكثر ⮕

#شبكة_مصر_لغزة يتصدر ترندات منصة X بعد انقطاع الاتصال على القطاع الفلسطينيتصدر هاشتاج شبكة_مصر_لغزة، قائمة ترندات منصة X، طالب من خلاله المغردون جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية اقرأ أكثر ⮕

نجوم الفن والإعلام يشاركون فى هاشتاج #شبكة_مصر_لغزةشارك عدد من نجوم الفن والإعلام فى هاشتاج شبكة_مصر_لغزة، والذى تصدر قائمة ترندات منصة X، وطالبوا من خلاله جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها.. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕