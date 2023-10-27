هل تأثرت السياحة في مصر بالأوضاع في غزة؟.. الشركات تجيب

وأضاف صادق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، إلى أن نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ تصل إلى 80%، بالأضافة إلى رواج حركة السياحة في الأقصر وأسوان، والوضع السياحي في مصر يسير بشكل جيد.

وطالب مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن يكون اللاعب محمد صلاح في ستاند مصر في بورصة لندن يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث أنه سيساهم في الترويج السياحي لمصر بشكل أكبر.عاجل| إعلام فلسطيني: استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونسكورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

رئيس وزراء بلجيكا يؤكد دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في غزةدعم بلجيكي لجهود مصر في احتواء الأزمة الجارية في غزة اقرأ أكثر ⮕

ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا أنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر. اقرأ أكثر ⮕

ماكرون: أرسلنا سفينة مساعدات فرنسية ستصل قريبا إلى شواطئ غزةقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تتعاون مع مصر والأردن فى تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا أنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية محور صدارة تريندات منصة X بعد تغطيتها المتميزة لقصف غزةتصدرت قناة 'القاهرة الإخبارية' قائمة ترندات منصة X في مصر وبعض الدول العربية، بعد تغطيتها الرائعة والمتميزة للأحداث في غزة لحظة بلحظة، ورصد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕