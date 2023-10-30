هل تطبق في مصر.. خرائط جوجل تنطلق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة اعتزامها إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة خلال الفترة المقبلة، من خلال دمج خدمة ستريت فيو مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين. وأشارت جوجل في بيان نشرته عبر الإنترنت إلى خاصية «إيمرسيف فيو فور روتس» (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر جوجل آي/أو في وقت سابق من العام الحالي. وتعطي خاصية إيمرسيف فيو للمستخدم عرضاً تمثيلياً مرئياً أفضل للطريق.

ومن المقرر إطلاق خاصية إيمرسيف فيو خلال الأسبوع الحالي في أمستردام وبرشلونة ودبلن وفلورنسا ولاس فيجاس ولندن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل وطوكيو وفنيسيا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس بحسب موقع سي نت دوت كوم المعني بموضوعات التكنولوجيا. ولم يتضمن التقرير أي أنباء عن إمكانية تشغيل هذه المزايا في مصر. والمعروف أن خدمة جوجل ستريت لا تعمل في مصر أصلا، مع الاكتفاء بعرض لبعض الشوارع في العاصمة.

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