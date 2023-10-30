هل ترتبط المواد البلاستيكية بأمراض الكبد؟

كشف باحثون من جامعة نانتشانج الصينية، أن المواد الموجودة في عبوات البلاستيك المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد. وتشير مجلة Science Direct، إلى أن البير والبولي فلورو ألكيل (PFAS) هي مجموعة من المركبات الكيميائية العضوية الفلورية الاصطناعية التي تحتوي على ذرات فلور متعددة مرتبطة بسلسلة ألكيل، لها خصائص مقاومة للزيوت والماء، ما يجعلها تستخدم على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية والطلاء والمبيدات الحشرية وحتى مستحضرات التجميل، وفقا لوكالة جازيتا رو الروسية.

وركز الباحثون في دراستهم على تقييم تأثير PFAS في جسم الإنسان وبصورة خاصة في الكبد. واتضح لهم أن PFAS يمكن أن تنتقل من مواد التعبئة والتغليف وأدوات الطهي غير اللاصقة إلى الطعام. وتناول مثل هذه المواد مع الطعام يمكن أن يؤدي إلى إلإصابة بأمراض الكبد الخطيرة. وأظهرت نتائج الدراسة أن PFAS يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد، وهو مرض مزمن يتميز باستبدال خلايا وأنسجة الكبد السليمة بهياكل ليفية، حيث يضعف العضو تدريجياً ولا يستطيع القيام بوظائفه.

طبيب يوضح 5 أنواع من التهاب الكبد الفيروسى وطرق انتقالهالتهاب الكبد الفيروسى واحد من أكثر الأمراض المعدية التى تسببها الفيروسات وحسب ما قاله الدكتور أحمد سيد استشارى الباطنة والجهاز الهضمى جامعة الإسكندرية فأن هناك أنواع من التهاب الكبد اقرأ أكثر ⮕

تظهر في الحمام.. 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبدتظهر في الحمام 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبد | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرورالسجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور اقرأ أكثر ⮕

القبض على عاطل بحوزته 130 طربة حشيش بالإسكندريةواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة . اقرأ أكثر ⮕

مع زيادة الالتزامات.. هل يحق لمصر إعادة جدولة مستحقات صندوق النقد؟مع زيادة الالتزامات هل يحق لمصر إعادة جدولة مستحقات صندوق النقد | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك؟هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك | مصراوى اقرأ أكثر ⮕