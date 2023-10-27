هل التدخل العسكري العربي الرد على الاجتياح البري لغزة؟ خبير إستراتيجي يُجيب

وأضاف"سالم" في حواره خلال تغطية خاصة على فضائية"سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، أن الاجتياح البري لإسرائيل في قطاع غزة هو السيناريو الأسوأ وله أهداف معلنة منذ البداية وهو القضاء على حماس وأهداف غير معلنة وهو الإبادة الجماعية لأهالي غزة.

وأشار إلى أن هذا العدوان هو الأعنف الذي منذ بدء العدوان ووصلت ضحاياها إلى 6 آلاف قتيل فلسطيني وأكثر من 20 ألف مصاب، متوقعًا أن يكون هناك فشل لهذا الاجتياح البري لأنه كل مرة تعود المقاومة من جديد أقوى وأشد وتوجه ضربات كان أخرها عملية طوفان الأقصى.

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إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العلياجيش الاحتلال يعلن أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وهو ما رآه البعض مغامرة من إسرائيل في ظل مفاوضات أمريكا حول الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

نيوزويك تحذر قوات الاحتلال: الاجتياح البرى لغزة 'هدية' للفصائل الفلسطينيةحذرت مجلة نيوزويك الأمريكية إسرائيل من الإقدام علي خطوة الاجتياح البري لقطاع غزة، مشيرة في مقال رأي لدان بيري إلى أن تلك الخطوة ستكون بمثابة هدية للفصائل الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕