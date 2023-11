هلا رشدي: المقاطعة يعني فاصل ونعود وإحنا هنكفي نفسنا ولا الحوجة يا أشر أهل الأرض

وتابعت: 'ولا الحوجة يا أشر أهل الأرض، يا مدعي الإنسانيه والمثاليه والتحضر، شدوا حيلكم يا مصريين، إحنا مش ناقصين إيد ولا رجل'.واختتمت حديثها: 'هنعمل أصلح من الموجود وهناخد بِده نية نصرة اخواتنا على قد اللي في إيدينا وربنا هيبارك ويزيد، قضية فلسطين قضيتنا ليوم الدين'.عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: «جو نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم كده، هقضيها تيك توك أنا ومعز إلى العودة الحميدة إن شاء الله».

AKHBARELYOM: هلا رشدي: المقاطعة يعني فاصل ونعود.. لكن مفيش عودة بمشيئة اللهوجهت الفنانة هلا رشدي كلمات تحفيزية لكل من اتخذ قراره بمقاطعة المنتجات التي تدعم اسرائيل.

جريدة الفجر: هلا رشدي عن حملة المقاطعة: مفيش عودة بمشيئة اللهأكدت الفنانة هلا رشدي، على دعمها الكبير لحملة مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، واستبدالها بمواد مصرية محلية الصنع وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. منشور هلا رشدي وشاركت الفنانة هلا رشدي منشور تؤكد فيها دعمها لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ELWATANNEWS: منذر رياحنة متضامنا مع أهل غزة: ادعوا الله من أجلهم ولا تيأسواأعلن الفنان منذر رياحنة تضامنه مع أهل غزة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وحث جمهوره على الاستمرار في نشر الحقائق

YOUM7: 'المصرى الديمقراطى': لا لتهجير أهل غزة ولا تفريط فى ذرة رمل من أرض مصرأعرب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى عن سعادته بالمشاركة فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى.

جريدة الفجر: 'المخازن ممتلئة بالطحين'.. اتهامات للأونروا بإخفاء المساعدات عن أهل غزةمخازن الأونروا ممتلئة بالطحين والفلسطينيون لا يجدون الخبز اتهامات للأونروا باخفاء المساعدات عن أهل غزة

MOBTADA: أقدم فيديو لـ ميدان رمسيس وكوبري قصر النيل بالقاهرةنشرت صفحة أهل مصر زمان فيديو نادرا جديدا يحوي صورا حية لعديد من اشهر المعالم المصرية.

