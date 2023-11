هلا رشدي: المقاطعة يعني فاصل ونعود.. لكن مفيش عودة بمشيئة الله

وتابعت: شدوا حيلكم يا مصريين، إحنا مش ناقصين إيد ولا رجل، إحنا اللي علِّمناهم الصنعة في كل المجالات، إحنا الأصل، يلا نبهرهم، هنحسن من جودة منتجاتنا وهننشّط اقتصادنا وهنعمل أصلح من الموجود وهناخد بِده نية نُصرة اخواتنا على قد اللي في إيدينا وربنا هيبارك ويزيد".» مع أكرم حسني، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني 2022، بالتعاون مع كل من هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تجلى الله سبحانه وتعالى عليها.. فكم نبيا مر بسيناء؟ أسرار يغفلها كثيرونتجلى الله على سيناء أمر جعلها أغلى بقعة في الأرض، لكن ما يغفله الكثيرون أن هناك من الأنبياء من مر بها وليس الكليم موسى عليه السلام، فكم نبيًا مر بسيناء؟

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: تأسيس كرسي لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث بجامعة القاهرة.. ماذا يعني؟تأسيس كرسي لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث بجامعة القاهرة ماذا يعني | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: عبدالمنعم سعيد: تصريحات واشنطن تمنح إسرائيل تصريحا مباحا لارتكاب جرائم الحربكلام الولايات المتحدة من الناحية العملية يعني أن واشنطن تمنح إسرائيل تصريحًا مباحًا لارتكاب جرائم حرب

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: شيخ مشايخ سيناء للرئيس السيسي: اعتبرنا جنودك.. أرض الشهداء مفيش حد يقدر يقرب لهاشيخ مشايخ سيناء للرئيس السيسي: اعتبرنا جنودك.. أرض الشهداء مفيش حد يقدر يقرب لها

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: شريف رمزي: مفيش حاجة اسمها شجع المنتج المصريكتبت الفنان شريف رمزى عبر حسابه بتطبيق إكس :'مفيش حاجة إسمها شجع المنتج المصري ‏إحنا مبنشتريش المنتجات العالمية عشان نشجعها '.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الكشف على 1857 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية هلا بالدقهلية.. صوروجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في قرية هلا مركز ميت غمر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕