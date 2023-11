هلا رشدي عن حملة المقاطعة: مفيش عودة بمشيئة الله

وتابعت هلا رشدي قائلة: “احنا جدعان أوي وهنكفي نفسنا زي ما انتوا شايفين كده، ولا الحوجة يا أشر أهل الارض يا مدعي الإنسانيةوالمثالية والتحضر، شدوا حيلكم يا مصريين احنا مش ناقصين إيد ولا رجل احنا اللي علمناهم الصنعة في كل المجالات”.

واختتمت هلا رشدي حديثها قائلة:"احنا الأصل يلا نبهرهم هنحسن من جودة منتجاتنا وهننشط اقتصادنا وهنعمل أصلح من الموجودوهناخد به نية نصرة اخواتنا على قد اللي في ايدينا وربنا هيبارك ويزيد، قضية فلسطين قضيتنا ليوم الدين”.وكانت الفنانة هلا رشدي قد أعلنت عن توقفها عن الغناء لفترة وقالت هلا رشدي عبر صفحتها الشخصية:"استراحة طويلة حبتين من الغناإلى تمام الشفاء إن شاء الله.. شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم".

وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام"على الاغنية قائلة:"ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم". أحمد العوضي:" حملة المقاطعة لازم نستمر عليها واحنا أكبر قوة شرائية في العالم وده أقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان"هاني شاكر يكشف عن خضوعه لعملية جراحية.. تفاصيل

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: هلا رشدي: المقاطعة يعني فاصل ونعود.. لكن مفيش عودة بمشيئة اللهوجهت الفنانة هلا رشدي كلمات تحفيزية لكل من اتخذ قراره بمقاطعة المنتجات التي تدعم اسرائيل.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: كارمن سليمان: عمرو مصطفى مكسب لأي حدكشفت الفنان كارمن سليمان، عن رأيها في عودة التعاون مع الملحن عمرو مصطفي، في اغنية 'روحاني'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'لما أقول تحيا مصر بيشتموني ليه'.. قصيدة جديدة لـ صلاح عبد الله عن مصرأطلق الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة عن مصر يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، حيث نشر عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام مع تعليق بعنوان القصيدة..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: لما أقول تحيا مصر بيشتموني ليه'.. صلاح عبد الله يعيد نشر قصيدته لمصر للرد على المتجاوزينأعاد الفنان صلاح عبد الله نشر قصيدته عن مصر يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، حيث نشر عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام مع تعليق بعنوان القصيدة..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصةقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المقاطعة إحدي أدوات الشعوب للتعبير عن الغضب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أحمد حسن يكشف عن مصير أوسوريو مع الزمالكأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عودة أوسوريو لقيادة تدريب الزمالك استعداد لمواجه زد رغم انتشار أنباء عن رحيله من النادي .. المزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕