هلا رشدي عن حملة المقاطعة: مفيش عودة بمشيئة الله

وتابعت هلا رشدي قائلة: “احنا جدعان أوي وهنكفي نفسنا زي ما انتوا شايفين كده، ولا الحوجة يا أشر أهل الارض يا مدعي الإنسانيةوالمثالية والتحضر، شدوا حيلكم يا مصريين احنا مش ناقصين إيد ولا رجل احنا اللي علمناهم الصنعة في كل المجالات”.
واختتمت هلا رشدي حديثها قائلة:"احنا الأصل يلا نبهرهم هنحسن من جودة منتجاتنا وهننشط اقتصادنا وهنعمل أصلح من الموجودوهناخد به نية نصرة اخواتنا على قد اللي في ايدينا وربنا هيبارك ويزيد، قضية فلسطين قضيتنا ليوم الدين”.وكانت الفنانة هلا رشدي قد أعلنت عن توقفها عن الغناء لفترة وقالت هلا رشدي عبر صفحتها الشخصية:"استراحة طويلة حبتين من الغناإلى تمام الشفاء إن شاء الله.. شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم".
وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام"على الاغنية قائلة:"ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم". أحمد العوضي:" حملة المقاطعة لازم نستمر عليها واحنا أكبر قوة شرائية في العالم وده أقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان"هاني شاكر يكشف عن خضوعه لعملية جراحية.. تفاصيل
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