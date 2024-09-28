هلال القحوان: أهدافه الكبرى مع النادي الأهلي

ومنتخب مصر السابق، فى تسجيل أول أهداف ه بالقميص الأحمر فى مثل هذا اليوم 29 سبتمبر 2001، عندما قاد بلال الأهلى للفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى.لصفوف الأهلى عام 1996، وقاد منتخب الناشئين تحت 17 سنة للفوز ببطولة أفريقيا للناشئين التى أقيمت ببتسوانا، وشارك بلال فى كأس العالم تحت 17 سنة التى أقيمت بالقاهرة، ونال شرف تسجيل أول أهداف البطولة فى شباك تايلاند، وسجل هدفين آخرين، وقاد المنتخب لربع نهائى البطولة.

واصل الإبداع فى موسمه التالى 2002-2003 تحت قيادة الهولندى جوبونفرير، وحقق لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا. عاد للأهلى مجددا فى يناير 2007، وسجل مع الفريق 71 هدفا خلال161 مباراة فى جميع البطولات، حقق خلالها أكثر من 14 بطولة.

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