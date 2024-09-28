هلال يリード ضد الخلود بثلاثية في الشوط الأول من الدوري السعودي

ضد الخلود بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الملك عبد الله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2024-25.يدخل نادي ال هلال هذه المباراة بعد فوز كبير في الجولة السابقة على نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مما عزز من معنويات الفريق، حيث يحتل العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة في 4 مباريات متربعا على صدارة الترتيب.

ويأتي الهلال لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية التي حققها في الجولات السابقة، ويسعى الهلال بقيادة مدربه ولاعبيه النجوم لتحقيق فوز جديد يضمن له الاستمرار في صدارة الدوري.بينما يدخل نادي الخلود اللقاء منتشيًا بفوز مهم على نادي الوحدة بهدف دون مقابل، ما يزيد من أهمية المباراة ويجعلها منافسة قوية بين الفريقين، لذا سيكون اللقاء حافلاً بالتحديات لكل من الهلال الساعي لتعزيز صدارته، والخلود الذي يأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية.

هلال الخلود الدوري السعودي مباراه فوز

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