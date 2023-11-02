هكذا تضامنت محافظات مصر مع الشعب الفلسطيني.. دماء وأموال وصلاة

«الوطن» تقدم خلال السطور التالية أبرز المساعدات التي قدمها أبناء 13 محافظة خلال الآونة الأخيرة لأهالي فلسطين تزامنا معقدم أهالي الإسكندرية ملحمة لدعم الأشقاء بدأت بحملات تبرع بالدم في جامعة الإسكندرية والقائد إبراهيم والمرسي أبو العباس، فيما جرى تخصيص 20% من أرباح معرض «كتاب مخفض» في الإسكندرية، بالإضافة إلى تخصيص صلاة في كاتدرائية القيامة بالإسكندرية لأهالي فلسطين.
كما نظمت جامعة السويس حملة للتبرع بالدم لصالح الاشقاء الفلسطينيين وشارك في الحملة رئيس الجامعة وطلاب من اجل مصر وسط ازدحام شديد على التبرع من الطلبة والطالبات. فيما دعم طلاب جامعة كفر الشيخ، الأشقاء في دولة فلسطين ، بحملات تبرع بالدم ، وذلك من خلال قوافل داخلية بالجامعة تجوب عدد من الكليات داخل الحرم الجامعي دشنتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.
وهو ذات الأمر في المنصورة الجديدة، مرورا بقوافل تبرع بالدم في جامعات بني سويف والأهلية والنهضة لصالح أهالي غزة. وأقامت نقابة المحامين بسوهاج بالتعاون مع نقابة الاطباء حملة للتبرع بالدم للأشقاء بفلسطين كما دشنت جامعة سوهاج حملة للتبرع بالدم لصالح غزة استمرت أسبوع ولاقت إقبالا كثيفا من الطلاب.
كما نظمت جامعة أسيوط حملات تبرع بالدم داخل الحرم الجامعي لدعم مصابي دولة فلسطين الشقيقة والتي شهدت إقبالا كبير للطلاب والعاملين بالجامعة. فيما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة البحيرة حملات تبرع بالدم، كما نظم طلاب جامعة دمنهور أكثر من فاعليه للتبرع بالدم.
ونفذ الهلال الأحمر بدمياط حملتين للتبرع بالدم في جامعة حورس، فيما نظمت جامعة السويس حملة للتبرع بالدم لصالح الاشقاء الفلسطينيين وشارك في الحملة رئيس الجامعة وطلاب من اجل مصر وسط ازدحام شديد علي التبرع من الطلبة والطالباتونفذت نقابة الأطباء في المنيا بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي وجمعية الهلال الأحمر حملات تبرعات عينية لصالح الأهالي في قطاع غزة، بالإضافة قافلة مساعدات أهلية من بني سويف تضمنت بطاطين ومياه وادوية، وهو ذات الأمر الذي نفذه الهلال الأحمر بدمياط حيث جمع مساعدات عينية عبارة عن مواد...
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